Desapareceu parte de processo de corrupção no futebol

Alexandre Panda Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Extravio de volume do inquérito de apostas fraudulentas num jogo Feirense - Rio Ave investigado pela Procuradoria.

Desapareceu um volume do processo da investigação ao caso de alegadas apostas desportivas combinadas no jogo Feirense-Rio Ave, da época 2016/2017. Os documentos perderam-se quando o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, mandou o processo para o Ministério Público (MP) do Porto, que já constituiu arguidos quatro antigos atletas da equipa de Vila do Conde.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do desaparecimento que, no entanto, não terá provocado qualquer prejuízo para a investigação, uma vez que os documentos já tinham sido todos digitalizados no DCIAP.