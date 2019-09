Desmantelada estufa de canábis em armazém de Vila Nova de Gaia

Hoje às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Agentes do Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia, detiveram dois homens de 32 e 35 anos por cultivo de canábis. As detenções ocorreram na sequência de uma investigação de dois meses, despoletada por uma denúncia.

Os militares da GNR após busca ao referido armazém foram apreendidas 430 plantas de canábis, 804 gramas de sumidades de canábis secas, 37 sacos de fertilizante, 17 transformadores, três extratores, material de iluminação e aquecimento, vários bidões de substrato, material de rega e uma balança digital.