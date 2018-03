Desmantelada rede de tráfico de droga entre Sines e Lisboa

Rogério Matos Hoje às 17:13 Facebook

Uma rede de tráfico de droga composta por onze homens e uma mulher residentes em vários pontos dos distritos de Setúbal e Lisboa, desde Agualva-Cacém até Sines, foi desmantelada pela GNR.

Um homem de 34 anos foi detido em casa, onde as autoridades encontraram 2549 doses de heroína, 3150 euros em dinheiro e diverso material relacionado com o tráfico de droga. Cinco dos membros deste grupo encontram-se em prisão preventiva e o último detido será presente amanhã no Tribunal de Setúbal para aplicação de medidas de coação.

Ao que o JN apurou, a investigação teve início no ano passado, em Sines, na sequência de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes desencadeada pela GNR de Santiago do Cacém.

A partir desse momento, foi possível detetar o grupo que se dedicava à venda de cocaína, heroína, haxixe, entre outras drogas, abastecendo todo o distrito de Setúbal. A investigação culminou com as detenções que se deram ao longo das passadas duas semanas, tendo a última ocorrido esta quarta-feira, em Agualva Cacém, Lisboa.