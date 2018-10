Desmantelada rede de tráfico junto a escolas de Gaia e Santa Maria da Feira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:38 Facebook

Realizadas 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias. Operação terminou com quatro detidos, que já contavam com antecedentes criminais.

Uma investigação da GNR, que se estendeu pelo último ano e meio, terminou com a detenção de quatro membros de uma rede que se dedicava ao tráfico de droga junto de escolas, estabelecimentos comerciais e outros locais frequentados por jovens, nos concelhos de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira.

No sequência das 21 buscas realizadas foi apreendido haxixe, dois carros, uma mota e ainda 600 euros em dinheiro.

Os detidos, todos com antecedentes criminais por tráfico de droga e furto e um dos quais já obrigado a apresentações semanais no posto da Guarda, foram libertados após primeiro interrogatório judicial.

Segundo o JN apurou, a investigação da GNR começou com várias denúncias efetuadas por pais de alunos e também por habitantes de diferentes freguesias de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira, onde, mesmo durante o dia, os elementos do grupo incentivam os jovens ao consumo de haxixe. As diligências efetuadas ao longo de vários meses, permitiu confirmar o alarme social provocado pela atividade da rede e ainda recolher provas relativamente ao tráfico de droga.

