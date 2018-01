Desmantelada rede que trazia droga da Galiza para o Porto

Hoje às 16:32 Facebook

A Polícia Judiciária desmantelou uma rede alegadamente responsável por trazer cocaína da Galiza, através da zona de Valença e Monção, no Alto Minho, que depois vendia no Porto.

Em comunicado, a diretoria do Norte adiantou ter detido quatro homens, suspeitos da autoria do crime de organização criminosa e tráfico de estupefacientes.

No decurso da operação policial, foram "efetuadas 20 buscas, 11 domiciliárias, tendo sido apreendidas cerca 1.150 gramas de cocaína, o que equivaleria a cerca de 5.750 doses individuais, para além de três viaturas, um motociclo, duas prensas e cerca de 500 gramas de produto de corte e mais de 43 mil euros".

Os detidos, "com antecedentes criminais, têm idades entre os 30 e os 38 anos, sendo um empresário, outro vendedor de automóveis, um estafeta e outro desempregado".

A investigação, iniciada em 2017, "visou um grupo estruturado e organizado hierarquicamente que fazia entrar grandes quantidades de produto estupefaciente no nosso país, particularmente cocaína".

A droga, adiantou aquela força policial, "era introduzida, por via terrestre, pela zona de Valença e Monção, com ligações à Galiza e transportada em viaturas automóveis".

A droga era "distribuída e comercializado no Grande Porto, sendo vendida a outros traficantes para distribuição em zonas relacionadas com a compra e venda de estupefacientes".

A operação contou com a participação de investigadores da diretoria do Norte, da Direção de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo e de uma equipa cinotécnica do Comando Territorial da GNR do Porto.

A investigação contou também com a cooperação da Guarda Civil espanhola (ECO Galiza).