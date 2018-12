Desmantelado gangue que assaltavas casas e organismos públicos

Rogério Matos Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Grândola desmantelou um grupo de sete homens, com idades entre os 27 e 66 anos, que se dedicavam há cerca de três meses ao furto de residências e organismos públicos nas zonas de Grândola e Alcácer do Sal.

As próprias instalações do município alcacerense foram vítimas do grupo. Ao que foi possível apurar, os suspeitos identificavam os alvos e entravam pelas janelas por método de escalada, tendo assaltado um total de 30 locais.

Nas buscas, realizadas a sete residências, três veículos e dois armazéns, os militares encontraram portadas de alumínio, telemóveis, eletrodomésticos, oito toneladas de pinha de pinheiro manso e estupefacientes. A GNR encerrou ainda uma sucateira por fazer a recetação do material furtado.

Dos sete suspeitos, cinco foram detidos na passada semana, na primeira fase da operação policial, e outros dois na terça-feira. Dos primeiros, três foram colocados em prisão preventiva, um ficou sujeito a termo de identidade e residência e outro a apresentações periódicas. Até ao momento, não são conhecidas as medidas de coação aplicadas aos restantes suspeitos.