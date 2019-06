Despedida dois dias depois de anunciar gravidez

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:32 Facebook

Liliana França trabalhava numa loja Natura e o caso seguiu para tribunal. Acordo com indemnização decidido no dia do início do julgamento.

Liliana França era encarregada da loja de Portimão da Natura Selection quando foi despedida no seu aniversário e apenas dois dias depois de ter apresentado uma baixa médica por gravidez. Não tem dúvidas, por isso, que a sua dispensa foi motivada por estar à espera de um bebé. O diferendo acabou em tribunal recentemente, com a empresa a pagar uma indemnização que não chegou à dezena de milhar de euros, acordada com a ex-trabalhadora no dia em que iria começar o julgamento do caso.

A empresa, que tem espaços de venda de roupa, calçado, malas, bijutaria e artigos para a casa em todo o país, garante, porém, que "respeita, de bom grado, a maternidade das suas funcionárias", mas não revela a razão para ter abdicado dos serviços de Liliana França. "Trata-se de matéria reservada, do foro empresarial", justifica.