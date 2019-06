Desviaram 1,3 milhões de clientes do Deutsche Bank

Luís Moreira Hoje às 09:46 Facebook

Embolsaram, de forma ilícita, 1,3 milhões de euros entregues por vários clientes do Alto Minho. A PJ de Braga deteve, quarta-feira, no distrito de Viana do Castelo, quatro "promotores comerciais bancários" suspeitos de terem recebido dinheiro e cheques de cerca de uma dezena de clientes para serem depositados no Deutsche Bank, desviando-os em proveito próprio.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que o montante total dos valores alegadamente furtados em 2017 e 2018, e durante mais de um ano, ainda está a ser apurado, mas será superior a 1,3 milhões de euros.

Os "promotores comerciais" atuaram, nomeadamente em zonas rurais do interior, onde, exibindo um documento bancário - tipo "cartão de visita" - que os autorizava a captar contratos de crédito, de habitação ou do foro pessoal, bem como de poupança e de seguros, conseguiram ganhar a confiança dos clientes, "oferecendo-se" para lhes fazer os depósitos poupando-lhes, assim, a deslocação à sede do banco, em Viana. Deixavam-lhes um recibo manual, como confirmação do depósito que seria feito, posteriormente, mas que nunca terá entrado na respetiva conta bancária.

Alguns dos clientes "enganados"vieram a constatar que estavam a ser burlados e, alarmados, queixaram-se ao banco, mostrando os referidos recibos manuais. O Deustche Bank abriu uma investigação interna e acabou por relatar o caso à autoridade judicial que encarregou a PJ de investigar o crime. Os quatro terão atuado de forma concertada, pelo que, para além dos crimes de receção ilícita de depósitos, estão indiciados por burla qualificada e associação criminosa.

Algum do dinheiro desviado foi arrestado pelo tribunal aos quatro suspeitos, mas, para tentar reaver o restante, terão que ser intentadas ações autónomas contra os arguidos. Isto porque a entidade bancária em causa não tem, legalmente, a responsabilidade pelos "depósitos" desviados, na medida em que o contrato de promotor comercial o proíbe expressamente.