Detenções por violência no desporto disparam 34%

Alexandre Panda Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de detenções por crimes associados à violência do desporto tem vindo a subir. Só nas áreas da responsabilidade da PSP, registou-se um aumento de 34% entre as épocas 2016/2017 e 2017/2018.

Nestas duas últimas temporadas, a Polícia e a GNR contabilizaram 5878 incidentes. A esmagadora maioria acontece nos estádios dos três grandes clubes de futebol.

Não passa uma semana sem que surjam notícias de distúrbios em recintos desportivos ou suas redondezas. São cometidos por adeptos dos mais prestigiados clubes, mas também há muitos casos de atletas ou pais de jovens jogadores a perder as estribeiras e agredirem pessoas ligadas à adversários. Ainda ontem, houve confrontos em redor do jogo Ermesinde-S. Pedro da Cova, da Associação de Futebol do Porto (ver fotos ao lado). Também foi apedrejado o autocarro do Grupo Desportivo de Leça do Balio, à porta do estádio do Candal (Gaia).