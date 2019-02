Detida em França portuguesa que raptou a filha em 2016

Hoje às 12:42 Facebook

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve em Nancy, França, uma mulher portuguesa que terá raptado a filha em 2016, encontrando-se desde então em fuga.

A ação, que contou com a colaboração das autoridades francesas, destinou-se a dar cumprimento a um mandado de detenção europeu emitido no âmbito de um inquérito a correr termos no Ministério Público de Sesimbra, revela um comunicado daquela polícia.

A mulher de 29 anos ausentou-se do país levando consigo a sua filha, na altura com 8 anos de idade, "que se encontrava, por decisão judicial, confiada à guarda e aos cuidados da sua avó materna".

Segundo o texto, "ao longo de quase três anos, a autora circulou por diversos países da Europa, mantendo contacto com a avó da criança, a quem tentou constranger a abdicar da guarda da mesma, sob pena de não a voltar a ver".

A detida será presente às autoridades francesas, que decidirão sobre a possível extradição da suspeita.