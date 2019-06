Detida mulher por furto de carro e posse ilegal de arma

Hoje às 12:31 Facebook

Uma mulher com 37 anos foi detida pela GNR por furto de veículo e posse ilegal de arma, na localidade de Malcata, no concelho de Sabugal.

Em comunicado, a GNR informa que o Comando Territorial da Guarda, através do Posto Territorial do Soito, deteve a mulher na passada quinta-feira.

A suspeita "teria aproveitado a distração do proprietário do veículo para se introduzir no mesmo e iniciar a marcha". Depois do alerta, a GNR "efetuou uma operação policial com várias patrulhas, o que permitiu localizar e intercetar o veículo furtado", que se deslocava em direção a Espanha.

Os militares "verificaram que a mulher tinha consigo, ilegalmente, uma arma de fogo e cinco munições".

"A suspeita, com antecedente criminais pela prática de crimes de furto e roubo, permaneceu detida nas instalações da GNR" e foi presente, no sábado, no Tribunal Judicial de Seia, "tendo ficado sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência".