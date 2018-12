Detida mulher suspeita de tráfico

Alexandra Lopes Hoje às 09:53 Facebook

Uma mulher de 26 anos foi detida em Brufe, Famalicão, e dois homens de 35 e 55 anos foram constituídos arguidos por suspeitas de tráfico de droga. A mulher foi apanhada em flagrante delito na posse de heroína aquando de uma busca domiciliária.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a busca domiciliária decorreu no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos e, além de droga, foi apreendida uma balança, plásticos para o acondicionamento das doses individuais de estupefacientes e cerca de 400 euros em dinheiro.

A mulher foi detida e posteriormente libertada com termo de identidade e residência.