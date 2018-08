Detida no trabalho por erro de identidade em Penafiel

Roberto Bessa Moreira 14 Maio 2018 às 00:39 Facebook

Tribunal mandou a GNR buscar empregada de restaurante por faltar a julgamento de acidente em que nunca esteve envolvida.

Uma empregada de um restaurante de Penafiel foi levada sob detenção do seu local de trabalho por dois militares da GNR, munidos de um mandado judicial, para comparecer no julgamento de um acidente rodoviário com o qual nada tinha a ver, no Tribunal da Maia. No final, a juíza pediu-lhe desculpa pelos incómodos causados pela troca de identidades e a mulher apresentou queixa contra desconhecidos pelo uso abusivo do seu nome.

