Detida por tráfico de droga no centro de Famalicão

A PSP de Famalicão deteve, esta segunda-feira à tarde, uma mulher de 45 anos por suspeitas de tráfico de droga.

A mulher estaria já a ser investigada por tráfico de estupefacientes em algumas ruas do centro da cidade. Ontem, foi intercetada pelos agentes da PSP com várias doses de cocaína e heroína, cerca de 400 euros, alegadamente provenientes do tráfico de droga, e ainda dois telemóveis.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a suspeita era contactada por telefone ou pessoalmente pelos consumidores. Habitualmente, procederia à venda da droga em algumas artérias do centro da cidade.

A PSP fez ainda uma busca à casa da suspeita onde foram apreendidos cerca de 30 euros em dinheiro.