Detida suspeita de matar mulher cuja cabeça foi encontrada em Leça

JN Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ deteve uma cidadã estrangeira, massagista de 52 anos, suspeita do homicídio e profanação do cadáver de uma mulher, cuja cabeça foi encontrada numa praia de Leça.

Na origem do crime, cuja investigação se encontra ainda em desenvolvimento, está a existência de uma dívida da arguida à vítima, que esta insistia em ver saldada.

Um comunicado emitido esta sexta-feira, explica que a investigação da PJ iniciou-se com o aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, na manhã do dia sete de março de 2019.

"Após intensas diligências de investigação que possibilitaram a identificação da vítima, foi possível recolher elementos que conduziram à detenção de uma cidadã estrangeira, para quem aquela trabalhava, que se encontra indiciada pela coautoria do homicídio e subsequente profanação de cadáver", avança a PJ.

A detida, com 52 anos, massagista, sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.