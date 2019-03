Detidas 159 pessoas por condução sob efeito do álcool em sete dias

Hoje às 15:28 Facebook

A GNR deteve 469 pessoas em flagrante delito nos últimos sete dias, incluindo 159 por condução sob efeito do álcool, 15 por posse de arma proibida, sete por violência doméstica e três por incêndio florestal.

Segundo adianta a GNR, as restantes detenções em flagrante foram por condução sem habilitação legal (102), furtos e roubos (31), tráfico de droga (27), burla (2), permanência ilegal em território nacional (1), rapto (1), invasão de recinto (1) e violação de imposições e interdições (1).

As operações da GNR, a nível nacional, decorreram entre os dias 21 e 28 e visaram a fiscalização rodoviária e a prevenção e combate à criminalidade violenta, entre outros objetivos.

As ações da GNR permitiram a apreensão de 5744 doses de heroína, 18.111 doses de haxixe, 246 doses de liamba, 170 doses de cocaína, 70 munições de diversos calibres, 16 veículos, 15 armas de fogo, 14 armas brancas e 2300 artigos pirotécnicos.

Levou ainda à apreensão de 1280 quilogramas de folhas de tabaco, uma tonelada de tabaco, 506 quilogramas pescado, 322 quilogramas de bivalves e 20.779 euros em dinheiro.

Quanto ao trânsito, a ação de fiscalização da GNR permitiu detetar 10.137 infrações, com destaque para 2.473 excessos de velocidade, 602 por falta de inspeção periódica obrigatória, 480 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 466 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 512 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 393 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 245 por falta de seguro de responsabilidade civil e 396 relacionadas com tacógrafos.