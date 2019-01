Detidas quatro imigrantes ilegais em bar conotado com prostituição

TRA Hoje às 12:58 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou, nesta noite de quarta-feira, em Rio Mau, Vila do Conde, uma ação de fiscalização a um estabelecimento de diversão noturna conotado com a prática da prostituição que resultou na detenção de quatro cidadãs estrangeiras.

Segundo um comunicado do SEF, no bar foram identificadas 20 mulheres, 13 das quais estrangeiras. "Destas, seis encontravam-se em situação de permanência irregular em território nacional. Duas foram notificadas para abandono voluntário do país e quatro viriam a ser detidas e serão presentes ao tribunal judicial de Vila do Conde para aplicação das medidas de coação, com vista à organização de processos de afastamento coercivo", informa o SEF.

As autoridades adiantam ainda que, "face aos factos detetados, será ainda levantado um processo de contraordenação à entidade comercial por utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal, cuja coima poderá oscilar entre os 2000 euros e os 10.000 euros".