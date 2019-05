Detidas quatro pessoas por posse ilegal de armas e tráfico de droga em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 16:20 Facebook

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, todas da mesma família, foram detidas pela GNR, na quinta-feira, em Garvão, concelho de Ourique, e foram apreendidos um arsenal de armas de fogo, munições, armas brancas e heroína.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 29 anos, acusados da prática dos crimes de detenção de arma proibida e tráfico de produtos estupefacientes, e já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foram presentes a tribunal, onde lhes foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Os militares do Comando Territorial de Beja (CTBeja) da GNR, deram cumprimento a sete mandados de busca, quatro dos quais à residência dos suspeitos e três aos veículos, em Garvão e em Ferreira do Alentejo. A operação foi o culminar de uma investigação que estava a decorrer há um ano e nasceu de um furto numa residência, em maio do ano passado.

Aos arguidos foram apreendidos, entre outros, os seguintes objetos: seis carabinas, 78 munições de diversos calibres, uma mira telescópica, um silenciador, uma caixa de chumbos, uma arma de caça submarina, cinco facas e um machado, além de 11 doses individuais de heroína. Foram ainda apreendidas uma televisão, três telemóveis, dois tablets, gorros tipo passa-montanhas e luvas.

A operação esteve a cargo do Núcleo da Investigação Criminal de Aljustrel e contou com o apoio da estrutura de Investigação Criminal do CTBeja, a que se juntou o Destacamento Territorial de Aljustrel e, dada a perigosidade dos arguidos, foi "musculada" com a presença do Destacamento de Intervenção.