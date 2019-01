Detido a forçar entrada em casa da ex-companheira

JN Hoje às 16:36 Facebook

Um homem de 50 anos foi detido pela GNR de Albergaria-a-Velha pelo crime de violência doméstica. O detido vinha há um mês a ameaçar e perseguir a ex-companheira e foi detido a tentar arrombar a casa dela e do seu filho.

Na sequência de uma denúncia de violência doméstica, na passada sexta-feira, os militares da GNR deslocaram-se à residência de uma mulher de 50 anos tendo encontrado um homem, seu ex-companheiro, a forçar a entrada. Perante a postura agressiva e violenta do indivíduo que não acatou as ordens da patrulha, os militares procederam à sua detenção.

Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Comando Territorial de Aveiro, a GNR "apurou que o suspeito, durante o último mês, tem vindo a ameaçar e a perseguir a vítima, uma mulher de 50 anos, de forma reiterada, chegando mesmo a ameaçar o seu filho".

Posto isto, o detido foi presente, a 26 de janeiro, no Tribunal Judicial de Anadia, tendo-lhe sido decretadas "as medidas de coação afastamento e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio e em qualquer lugar, sendo controlado por meios de controlo à distância (pulseira eletrónica)".