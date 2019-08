Detido após duas tentativas de assalto a dependência bancária na Madeira

Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia de Segurança Pública de Machico, na Madeira, deteve um homem que tentou assaltar duas vezes uma dependência bancária na freguesia do Caniçal, zona leste, no espaço de cinco dias, entre 1 e 5 de agosto.

"Trata-se de um indivíduo de 38 anos, que partiu o vidro da porta com um tijolo de betão e foi apanhado em flagrante delito", disse esta terça-feira fonte da PSP, indicando que o mesmo foi entregue às autoridades judiciais.

Na sequência do processo, o homem foi conduzido ao Hospital Central do Funchal, para uma consulta de psiquiatria, e ficou internado.

No dia 1 de agosto ocorreu a primeira tentativa de assalto a um balcão bancário no Caniçal, freguesia do concelho de Machico, durante o dia, sendo que o assaltante fugiu sem concretizar o objetivo.

A segunda tentativa ocorreu na madrugada do dia 5 de agosto e o homem acabou por ser detido pela PSP.