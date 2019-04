Detido assassino de homem num bar de praia em Aljezur

JN Hoje às 18:30, atualizado às 19:41 Facebook

Foi detido esta tarde de domingo o suspeito de ter matado o proprietário de um bar de praia, em Aljezur. O agressor foi detido em casa. Desavenças antigas estarão na base do homicídio.

O presumível assassino foi detido esta tarde de domingo, no seu domicílio, apurou o JN.

De manhã, o homem tinha ido ao Amado Bar, na Praia do Amado, e disparou um tiro de caçadeira que atingiu no peito um homem de 44 anos, proprietário do espaço, que viria a morrer no local.

Ao que tudo indica, disputas antigas, que estão a ser dirimidas em tribunal, terão motivado o ato.

O agressor pôs-se em fuga mas, mais tarde, acabaria por ser detido.