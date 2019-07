Reis Pinto Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ anunciou, esta terça-feira, a detenção do autor do fogo que destruiu, na segunda-feira, um prédio devoluto na Rua de Pinto Bessa, no Porto. Trata-se de um homem, de 54 anos, que residia ilegalmente no imóvel.

Uma discussão por causa de dívidas e da permanência de cães no imóvel esteve na origem do incêndio.

De acordo com a PJ, "o detido terá provocado a ignição num colchão, com recurso a um isqueiro, após um episódio de discussão com outro residente, relacionado com supostas dívidas e permanência de cães no interior da habitação, que ambos ocupavam ilegalmente".

O incêndio destruiu o interior do prédio, que se encontra devoluto e não fora a intervenção dos Sapadores Bombeiros, poderia ter provocado a destruição completa do mesmo, bem como das restantes habitações contíguas.

O detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.