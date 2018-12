Detido casal por furtar milhares de euros em alojamentos locais

JN Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Lisboa deteve um homem com 41 anos e uma mulher com 37 por suspeita dos crimes de furto qualificado e burla informática. A suspeita que trabalhava para uma empresa de alojamentos locais ficava com bens e cartões de crédito de turistas que depois utilizava, com o companheiro, para fazer compras no valor de milhares de euros.

Segundo um comunicado ontem emitido pela PSP, "aproveitando-se do seu vínculo profissional, a suspeita tinha acesso a vários Alojamentos Locais da cidade de Lisboa, e aproveitando-se desse facto e do acesso às chaves das residências, em conluio com o seu companheiro, furtavam do interior das mesmas dinheiro, telemóveis e os cartões de crédito das vítimas".

Depois, "na posse destes bens, em particular dos cartões de crédito, posteriormente utilizavam-nos abusivamente em compras até que a vítima os cancelasse. As vítimas, todas turistas e em trânsito no território nacional, eram assim lesadas em milhares de Euros".

Além da detenção do casal, no seguimento de buscas domiciliárias "foi promovido o congelamento/apreensão do saldo bancário de uma conta associada aos suspeitos com cerca de 10 mil euros" e apreendidos artigos avaliados em cerca de 12 mil euros provenientes da utilização abusiva dos cartões bancários.

Ainda no decorrer da busca, realizada na passada terça-feira, foi apreendida uma bolsa com 100 euros e um cartão de crédito de uma turista, vítima de furto na madrugada antecedente, que ainda não se tinha apercebido do ilícito mas que já tinha um prejuízo na conta de 700 euros por compras efetuadas pelos suspeitos.

A investigação da DIC de Lisboa durou três meses e visou fazer face "ao número crescente de furtos em alojamentos locais existentes nas zonas históricas da cidade de Lisboa". Os detidos foram indiciados pela prática de sete crimes de furto qualificado e nove crimes de burla informática e, após terem sido presentes ao Tribunal para primeiro interrogatório, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.