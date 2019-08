Detido coautor de homicídio de homem que não entregou filha para casar

JN Hoje às 08:38 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, no domingo de manhã, um jovem de 23 anos, alegado coautor do homicídio de um homem de 39 anos, por este ter recuado na promessa de entregar a filha de 13 anos para casar, em Vila Nova de Foz Côa.

A detenção surge na sequência de outra concretizada durante a semana passada, em Lisboa. De acordo com comunicado da PJ, foi também apreendido o automóvel utilizado pelos dois suspeitos detidos, que terão cometido o crime de homicídio "por motivos torpes, relacionados com a dissolução de um casamento forçado, envolvendo uma menor com apenas 13 anos de idade, filha da vítima mortal", acrescenta a nota.

O agora detido vai ser presente a tribunal, para aplicação das medidas de coação.

Vítima recusou entregar filha para casar e acabou morta

Francisco Cardoso de Sá prometeu, seguindo a tradição da comunidade cigana, a mão da filha a um elemento da mesma etnia. Só que o casamento nunca foi consumado por vontade da noiva. A família do noivo não perdoou a afronta e exigiu ao pai da jovem que a promessa fosse cumprida. Como nada aconteceu, o homem de 39 anos foi morto a tiro, a 5 de julho, em Vila Nova de Foz Côa, para onde tinha fugido depois de ter recebido várias ameaças.

Segundo apurou o JN, a filha de Francisco Cardoso de Sá ainda chegou a viver com aquele que seria o seu marido, um dos detidos. Contudo, em pouco tempo, terminou a relação e voltou para casa da família, em Lousada. De "honra ferida", o noivo e a família exigiram ao pai da nubente que a tradição fosse cumprida e respeitado o compromisso assumido anos antes.

A exigência não foi acatada, nem mesmo depois de Francisco ter sido ameaçado ao ponto de, há duas semanas, ter apresentado queixa na GNR. Com receio dos rivais, também fugiu de Lousada e procurou refúgio, para si e para a filha, em Vila Nova de Foz Côa, cidade onde tinha familiares.