Detido com 33 mil doses de cocaína diluída em azeite

A Polícia Judiciária anunciou, esta terça-feira, a detenção de um cidadão estrangeiro, intercetado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando tentava entrar no país com cocaína dissimulada em garrafas de azeite.

A PJ sublinha, em comunicado, que o detido, de 33 anos, provinha de um país da América do Sul e que a cocaína seria suficiente para a composição de pelo menos 33 mil doses.

"A droga em causa foi transportada pelo suspeito na respetiva bagagem no interior de garrafas com azeite de molde a dificultar a sua deteção e identificação pelas autoridades policiais", refere a nota.

O arguido ficou em prisão preventiva.