Detido com droga após fuga à GNR

Um homem de 32 anos foi detido, na posse de mais de meio milhar de doses de haxixe, após ter fugido à GNR durante uma ação de patrulhamento na A28 em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, a ação policial decorria, na segunda-feira, junto à área de serviço de Viana do Castelo, quando os agentes deram ordem de paragem a um condutor, que desobedeceu. Ao colocar-se em fuga embateu num outro veículo que circulava no mesmo sentido.

"Primeiro fingiu que ia entrar na área de serviço para parar mas fugiu, e acabou por ser detido já depois da ponte nova em Santa Marta de Portuzelo", revelou a mesma fonte, referindo que após terem ido no seu encalço os militares intercetaram o suspeito "cerca de 5 quilómetros depois".

Foi detido na posse de 592 doses de haxixe, uma balança de precisão, 55 euros em dinheiro e dois telemóveis. Foi presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.