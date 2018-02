Detido com pornografia infantil vive com o filho

NELSON MORAIS Hoje às 00:58 Facebook

Um homem com 50 anos e residência na zona de Coimbra foi detido por inspetores da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, anteontem, na posse de fotografias e vídeos pornográficos com crianças de três a 12 anos de idade.

Já ontem à tarde, o suspeito foi presente a juiz de instrução e foi libertado, sem medidas de coação que o impeçam de continuar a morar com a companheira e um filho de ambos, menor de idade.

