Detido em Faro suspeito de tentativa de dois homicídios em Beja

A Polícia Judiciária deteve, em Faro, um homem por suspeita de tentativa de dois crimes de homicídio, um de detenção de arma proibida e um de tráfico de droga em Beja.

O homem, de 26 anos, é suspeito de ter esfaqueado dois jovens, ambos com 21 anos, na madrugada de dia 11 de fevereiro deste ano, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna em Beja, refere a Polícia Judiciária (PJ), num comunicado enviado à agência Lusa.

Fonte da Diretoria do Sul da PJ adiantou à agência Lusa que o homem foi detido na quarta-feira, na zona de Faro, no Algarve, e submetido, na quinta-feira, a interrogatório judicial no Tribunal de Beja, que lhe decretou prisão preventiva, a medida de coação mais grave.

Segundo a fonte, o homem está indiciado da prática de quatro crimes e aguarda julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja.

Durante uma busca à casa do homem, a PJ apreendeu uma caçadeira e cerca de doze gramas de haxixe.