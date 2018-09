Detido em flagrante por pornografia de menores fica em liberdade

Marisa Rodrigues Hoje às 17:11 Facebook

Um homem foi detido, em flagrante, por pornografia de menores, em Olhão, no Algarve. Tinha largas dezenas de fotografias de crianças, que foram apreendidas pela Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito foi presente a tribunal esta quarta-feira e ficou em liberdade. É casado e tem uma filha de sete anos.

O arguido, de 37 anos, foi detido em casa por inspetores da Diretoria do Sul da PJ. Seguiu-se uma busca domiciliária e os exames prévios ao computador e telemóvel que confirmaram as suspeitas. Foram encontradas dezenas de ficheiros com imagens de meninas e meninos, menores de 14 anos, com conteúdo pornográfico. Fontes próximas da investigação revelaram ao JN que há fotografias de crianças "muito pequenas".

O computador e o telemóvel foram apreendidos e vão ser sujeitos a peritagens exaustivas. Para já, os dados recolhidos pelos investigadores apontam para a posse de fotografias com conteúdo pornográfico explícito, não estando excluída a possibilidade de o arguido também partilhar o material através da Internet. Presente a primeiro interrogatório judicial, o operário da construção civil, português, ficou em liberdade, sujeito a apresentações periódicas às autoridades.

Esta foi a segunda detenção por pornografia de menores, em menos de uma semana, no Algarve. No dia 19, o Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ deteve, também em flagrante delito, um homem de 23 anos de idade, de nacionalidade estrangeira, e apreendeu dezenas de fotografias de menores com conteúdo pornográfico. Está também em liberdade, com apresentações semanais às autoridades e proibido de aceder à internet. Já tinha antecedentes pelo mesmo tipo de crime.