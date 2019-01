Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:38 Facebook

Um homem com 40 anos foi, esta terça-feira, cerca da 19.30 horas, detido em flagrante por tentativa de homicídio em Vilar de Mouros, Caminha.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a tentativa de agressão com uma machada ocorreu na sequencia de desacatos num café e já depois de ter sido chamada a autoridade.

"Os militares estavam no local e a situação até já estava mais calma, quando o indivíduo foi ao carro buscar uma machada e tentou atingir a outra pessoa", declarou a fonte, referindo que os guardas "conseguiram desarmar e deter" o suspeito.

O agressor ficou detido e deverá ser presente a Tribunal esta quarta-feira.