Detido em flagrante por violência doméstica em Ponte de Lima

Um homem de 46 anos foi detido pela GNR, em flagrante delito, no passado domingo, na freguesia do Freixo, em Ponte de Lima, pelo crime de violência doméstica.

A detenção aconteceu no seguimento de uma denúncia de violência doméstica, segundo a qual a vítima, uma mulher de 45 anos, estava a ser ameaçada de morte pelo marido.

De acordo com comunicado do Comando Territorial de Viana do Castelo, a vítima continuou a ser ameaçada pelo marido já com os militares do Posto Territorial de São Julião do Freixo presentes, tendo estes procedido imediatamente à detenção do indivíduo.

O suspeito já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, adiantou a GNR.

O indivíduo foi esta segunda-feira presente a juiz, no Tribunal Judicial de Ponte de Lima, tendo ficado com pulseira eletrónica e proibido de contactar com a vítima, não podendo aproximar-se desta a menos de um quilómetro.