Detido em Lisboa com nádegas falsas cheias de cocaína

Um cidadão da América Latina foi detido, na passada quarta-feira, por tráfico de droga, depois de ter entrado no Aeroporto Internacional de Lisboa na posse de cerca de um quilograma de cocaína, que transportava em embalagens cosidas ao forro dos boxers que o homem trazia.

Segundo comunicado da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, "foi possível localizar, identificar e deter um segundo indivíduo que era o destinatário final desse produto". As detenções foram efetuadas no Aeroporto General Humberto Delgado e nas imediações da Gare do Oriente, em Lisboa.

"Caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a cocaína em causa que foi apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos cinco mil doses individuais", pode ler-se ainda na nota, enviada esta segunda-feira às redações.

Os detidos, dois homens de 32 e 40 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, por fortes suspeitas de tráfico ilícito de estupefacientes.

A operação foi levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate Tráfico de Estupefacientes, depois de ter sido alertada pela Autoridade Tributária e Aduaneira.