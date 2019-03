Detido em Lisboa por assalto a ourivesaria no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 11:26 Facebook

Um homem de 32 anos foi detido pela GNR do Montijo na sua casa em Lisboa, na quinta-feira, duas semanas depois de assaltar uma ourivesaria no Barreiro Retail Planet, em Coina, perto da autoestrada A2.

O assalto ocorreu no início do mês quando o suspeito, acompanhado de outro indivíduo, furtou vários artigos em ouro que estavam num compartimento por detrás do balcão de atendimento da ourivesaria.

Os funcionários depararam-se com o ato e ainda tentaram impedir o assalto, mas um deles foi agredido pelos assaltantes, antes de fugirem com o material furtado.

A GNR conseguiu, entretanto, identificar o suspeito e na quinta-feira deteve-o em casa, na Pontinha, em Lisboa. Na sua residência, os militares encontraram um dispositivo para desmagnetização de sistemas de alarme utilizado em grandes superfícies comerciais e apreenderam três telemóveis e cerca de 300 doses de MDMA, um produto estupefaciente.

O suspeito, com antecedentes criminais, foi presente a juiz de instrução criminal e colocado em prisão preventiva.

A GNR prossegue agora com a investigação para localizar o segundo suspeito que participou no assalto.