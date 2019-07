Detido em Rebordelo por ter plantação de canábis com 102 pés no quintal

Glória Lopes Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, com 59 anos, detido em Rebordelo, no concelho de Vinhais, por suspeita de tráfico de droga e de manter uma plantação de canábis.

No âmbito de uma investigação que decorria há um mês, ontem os militares do Posto de Rebordelo apuraram que o indivíduo tinha uma plantação de cannabis no quintal e algumas plantas dentro de casa.

"Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, onde foram apreendidos 500 euros em dinheiro, 102 pés de canábis, duas balanças, uma caixa com vestígios de canábis e um frasco de fertilizante", indicou uma fonte do comando da GNR de Bragança.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Bragança, para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações de dois em dois dias.