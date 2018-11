Detido estrangeiro com bombons recheados de cocaína

Hoje às 11:07 Facebook

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve, nos últimos dias, um homem estrangeiro suspeito de crime de tráfico de droga.

A detenção ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da entrada de droga em território nacional e noutros países europeus por via aérea, em voos regulares de linhas comerciais.

Na posse do detido foi apreendida elevada quantidade de cocaína dissimulada em bombons, transportada em bagagem desde um país da América do Sul para Lisboa. Caso esse estupefaciente chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 52 mil doses individuais.

O detido não tem profissão conhecida, tem 30 anos de idade e foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.