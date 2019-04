Detido gangue que fazia assaltos em série no Norte do país

António Orlando Hoje às 18:58 Facebook

Grupo constituído por elementos de nacionalidade romena é suspeito de ter realizado cerca de 20 furtos a residências e empresas. GNR acredita que suspeitos preparavam fuga para Espanha.

Seis homens, de idades compreendidas entre os 20 e os 44 anos, foram detidos nesta quinta-feira, pelo Destacamento da GNR de Amarante, pela suspeita de estarem envolvidos em cerca de duas dezenas de crimes de furto qualificado.

As detenções ocorreram na cidade de Vila Real, na sequência de quatro assaltos que o gangue de nacionalidade romena terá realizado em estabelecimentos e empresas do concelho de Ponte de Lima.

Sem um padrão para a atividade criminal, a ocasião fazia o ladrão no sentido literal da atuação do gangue. Daí que no mostruário do material recuperado pela GNR exista, por exemplo, um aparelho de medição de tensão arterial ou um par de brincos em ouro, mas também raspadinhas, material de construção civil ou dinheiro de países de três continentes - a América, Europa e África.

Ao todo, o gangue será responsável de, pelo menos, vinte crimes de furto qualificado nos concelhos de Amarante, Marco de Canaveses, Lousada, Felgueiras, Paredes e Ponte de Lima.

"É possível que em função da divulgação destas detenções acabem por surgir novas denúncias de assaltos, que terão sido feitos pelo mesmo grupo" admitiu ao JN, Sandra Bessa, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Amarante.

As detenções ocorreram na sequência de seis mandados de detenção, três mandados de busca domiciliária e a quatro mandados de busca a veículos.

"Foi um processo que se iniciou no dia 11 de fevereiro e dois meses depois teve este desenvolvimento. Era uma preocupação do Comando da GNR, atendendo a que esta situação estava a provocar um grande impacto na população e nas empresas", ressalvou Sandra Bessa, Capitão da GNR.

Participaram nesta operação 46 militares do Comando Territorial do Porto, com o apoio da Unidade de Intervenção e dos comandos territoriais de Viseu, Viana do Castelo e Braga. "Além deste processo, os mesmos indivíduos também estavam referenciados em Viseu numa outra investigação", precisou a responsável.

Os suspeitos, com antecedentes criminais, "não tiveram hipótese de reagir às detenções face à atuação dos militares. Nos indícios recolhidos pela vigilância os indivíduos estariam prestes a ausentarem-se para Espanha", acrescentou a fonte.

O gangue tinha residência fixa em três residências, numa das entradas da cidade de Vila Real, junto ao Quartel Militar, próximo do acesso à A4.

Os suspeitos encontram-se detidos no Destacamento Territorial de Amarante e serão presentes, nesta sexta-feira, pelas 10 horas, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal, no Marco de Canaveses.