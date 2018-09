Detido gangue violento suspeito de assaltos em Alcabideche

06 Junho 2018 às 15:37 Facebook

Uma mega operação coordenada entre a GNR de Alcabideche e a Brigada Antirroubo da Polícia Judiciária (PJ), desencadeada esta quarta-feira de manhã, na região de Alcabideche, culminou na detenção de seis jovens suspeitos de assaltos violentos a motoristas de táxi e na via pública.

Suspeita-se que o gangue possa também ter estado envolvido no assalto armado de que foi vítima há algum tempo o vereador do PS João Ruivo, no estacionamento do supermercado Aldi, na Amoreira, avança o jornal digital Cascais24.