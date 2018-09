Detido homem com 30 doses de heroína na Madeira

Hoje às 16:14 Facebook

Um homem com 23 anos foi detido na freguesia do Caniçal, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira, com heroína suficiente para 30 doses, informou este sábado a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Territorial da Madeira, a detenção ocorreu hoje através do Posto Fiscal da Zona Franca da Madeira.

No mesmo documento, as autoridades referem que a apreensão ocorreu "no decurso de uma ação de fiscalização", tendo os militares da GNR abordado dois jovens, um dos quais estava na posse da droga.

O suspeito foi constituído arguido e aguarda em liberdade o desenrolar do caso.