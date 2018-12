Detido homem com mandado internacional em Águeda

Hoje às 18:50 Facebook

A GNR de Águeda deteve dois homens, um deles com um mandado de detenção internacional, por furto em estabelecimento comercial naquela localidade.

Em comunicado, a GNR esclarece que os dois indivíduos, de 30 e 42 anos, foram detidos na passada quinta-feira.

De acordo com a Guarda, os suspeitos furtaram uma loja de vestuário e deslocaram-se a uma perfumaria com o mesmo intuito, no entanto, a funcionária, ao aperceber-se do comportamento suspeito dos indivíduos, alertou a GNR.

"Quando os militares chegaram ao local, os homens estavam já dentro do veículo para se colocarem em fuga, tendo sido intercetados e detidos", refere a mesma nota, adiantando que um dos suspeitos tem um mandado de detenção internacional por vários crimes de furto.

Durante a ação foram apreendidos um veículo automóvel, um GPS portátil, dois telemóveis, 305 euros em dinheiro, 11 peças de vestuário e um par de calçado.