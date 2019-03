Detido homem que disparou contra cães e militares da GNR na via pública

Hoje às 17:27 Facebook

Um homem com perturbações mentais foi detido em Carvalhal Benfeito, no concelho das Caldas da Rainha, por disparar contra cães na via pública e contra os militares da GNR que lhe apreenderam mais de 20 armas.

O homem, de 50 anos, foi detido em flagrante delito na sequência de uma denúncia "sobre um indivíduo que se encontrava, na via pública, na localidade de Carvalhal Benfeito, armado com uma arma de ar comprimido a efetuar disparos contra canídeos", disse esta sexta-feira à agência Lusa Hugo Carneiro, comandante do destacamento da GNR das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

Os militares que "tentaram abordar o sujeito foram também recebidos com tiros", acrescentou o comandante, explicando que o mesmo acabou por ser detido "após uma perseguição apeada".

Em comunicado, a GNR explicou hoje que, na sequência da detenção, foi realizada uma busca domiciliária à casa do suspeito, em que foram apreendidas "onze facas; cinco flechas; cinco embalagens de chumbos; quatro reproduções de armas de fogo; quatro arpões; três armas de pesca submarina; três coldres para armas de fogo; duas armas de ar comprimido; dois tridentes de pesca submarina e um arco".

Do incidente resultaram "ferimentos num canídeo" e o homem, "com perturbações do foro psicológico, foi conduzido ao Hospital de Santa Maria, onde ficou internado", disse ainda Hugo Carneiro.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Calda da Rainha.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha.