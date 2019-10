Detido homem que matou e abandonou corpo de mulher em Arruda dos Vinhos

R.P. Hoje às 11:31 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um homem, de 38 anos, suspeito de ter morto à facada a sua companheira e de ter abandonado o corpo numa mala, em Arruda dos Vinhos. O indivíduo encontrava-se escondido numa zona de mato.

O crime ocorreu na manhã de quarta-feira, em Arruda dos Vinhos, quando o homem, por motivos passionais, matou a companheira, com 30 anos.

De acordo com a PJ, que teve a colaboração da GNR, o homicida "atingiu a vítima com um golpe letal de arma branca, desferido num quarto que ambos haviam arrendado, numa habitação em que, à altura dos factos, não se encontravam outras pessoas".

Após o crime, o detido colocou o corpo numa mala de viagem que previamente adquirira, a qual veio a abandonar num local relativamente próximo e "preparou a sua saída da habitação, presumivelmente para se ausentar para o estrangeiro".

As buscas realizadas permitiram localizá-lo, durante a noite, num espaço com vegetação densa, situado nas proximidades do local onde havia deixado a mala.

O arguido deverá ser ouvido, esta quinta-feira, em tribunal para aplicação das medidas de coação.