Detido suspeito de matar estudante à porta de um bar em Valpaços

O alegado homicida de um estudante em Valpaços que andava a monte desde a madrugada de 15 de abril foi capturado, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária de Vila Real.

O homem, de 26 anos, terá fugido de carro depois de matar Rui Lopes, um estudante de 22 anos, à porta do bar Urban Life, em Valpaços.

Segundo apurou o JN, o homem conhecido como "Chico" deverá ser presente na quinta-feira no tribunal de Valpaços para aplicação das medidas de coação.

Rui Lopes foi atingido mortalmente quando estava a tentar apaziguar os ânimos à porta do bar, em Valpaços, depois de terem sido disparados vários tiros no interior e no exterior do estabelecimento de diversão noturna.

A vítima, natural da aldeia de Possacos, Valpaços, terá conseguido tirar a arma ao homicida e remover o carregador, mas acabou por devolvê-la ao homicida. Foi atingido na região cervical e morreu a caminho do hospital.

Atingiu ainda outros dois homens que também estavam no local e fugiu. Disparou sobre montras dos estabelecimentos comerciais na mesma rua e atingiu ainda duas viaturas que estavam estacionadas.