Detido marroquino suspeito de tráfico em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de nacionalidade marroquina, suspeito de estar ligado ao transporte das quase duas toneladas de haxixe apreendidas numa lancha, esta quinta-feira, na ilha do Farol, em Faro, pela Polícia Marítima (PM) de Olhão.

Já foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.

Segundo o JN apurou, o homem foi abordado na quinta-feira e, por não ter documentos, foi levado para as instalações da Capitania do Porto de Olhão. Acabou formalmente detido ao final do dia altura em que as duas polícias conseguiram "reunir indícios fortes da ligação do suspeito ao transporte do produto estupefaciente apreendido na referida lancha", explica a PJ, em comunicado.

O suspeito, "detido fora de flagrante delito", estava "indocumentado e em situação irregular em Portugal". Foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal em Faro, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A lancha com 58 fardos de haxixe foi encontrada às 6.30 da manhã de quinta-feira por um popular que alertou a PM de Olhão. Os agentes deslocaram-se à ilha e acabaram por proceder à apreensão.

A embarcação foi rebocada para o cais comercial de Faro e entregue a inspetores da Diretoria do Sul da PJ, que prossegue com a investigação.