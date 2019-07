Detido menor de 16 anos suspeito de matar o pai com machado

JN Hoje às 09:26 Facebook

A PJ deteve o filho do homem que, na sexta-feira, foi encontrado morto em casa, em Pereira, Barcelos, com golpes de machado. O jovem, de 16 anos, é suspeito da autoria do crime.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, identificou e deteve um jovem de 16 anos, sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado consumado, ocorrido no dia de ontem. A vítima faleceu no local devidos a ferimentos provocados por uma machada", informou a PJ, em comunicado.

O JN apurou que se trata do filho, Pedro Daniel Ribeiro, de 16 anos, que disse às autoridades ter encontrado o corpo e contactado de imediato a mãe.

O detido vai ser presente a tribunal para interrogatório e aplicação de medidas de coação.