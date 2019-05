Detido militar suspeito de violar criança em Tavira

Marisa Rodrigues Hoje às 13:09 Facebook

Um militar, de 25 anos, suspeito de ter violado uma criança e de ter tentado fazer o mesmo a outra, em Tavira, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ).

Os factos aconteceram no passado dia 7, altura em que a Diretoria do Sul da Judiciária recebeu uma denúncia. Segundo explica a PJ, em comunicado, "foi possível apurar que a vítima, uma criança de 11 anos de idade, foi abordada pelo suspeito na entrada do prédio onde reside e conduzida ao terraço do edifício, local onde viria a ser coagida à prática de vários atos sexuais de relevo".

Quatro dias depois, o suspeito tentou fazer o mesmo a uma criança de 13 anos, que conseguiu fugir a tempo. O homem acabou por ser detido esta quinta-feira. Reside na zona centro do país e vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.