Detido na Madeira suspeito de incendiar cinco viaturas

Um homem de 43 anos foi detido na Madeira, suspeito de ter provocado incêndios em cinco viaturas no concelho da Ponta do Sol, uma das quais da PSP.

De acordo com a nota informativa divulgada pela Polícia Judiciária (PJ), a detenção ocorreu através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, estando o homem indiciado pela prática do crime de incêndio.

No mesmo documento, a PJ refere que os factos ocorreram no dia 25 de novembro de 2018, durante a madrugada, em vários locais da Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira, "tendo o presumível autor provocado incêndios em cinco veículos automóveis, um deles pertencente à Polícia de Segurança Pública, que ficaram parcialmente destruídos".

"A sua deteção rápida e o combate eficaz dos bombeiros e elementos da Polícia de Segurança Pública impediram a destruição total das viaturas e que os incêndios tivessem consequências mais graves, nomeadamente o alastramento a edifícios ou outras viaturas que se encontravam estacionadas nos locais", lê-se no comunicado.

O detido vai ser ouvido pelas autoridades judiciárias para aplicação de medida de coação.