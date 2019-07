Detido no Açores suspeito de violar menino de 12 anos

Hoje às 12:13 Facebook

A Polícia Judiciária de Ponta Delgada deteve um homem, de 49 anos, que terá violado um menino, de 12 anos, após o ter trancado num quarto.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ refere que "os factos ocorreram em ilha do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, na casa dos pais da vítima, com os quais o suspeito tem uma relação de proximidade familiar".

Aproveitando-se de uma visita a casa, o homem "trancou a criança numa das dependências da habitação e, com uso da força, sujeitou-a a agressões sexuais".

O detido, horticultor, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas coativas de apresentações bissemanais e proibição de contatos com menores de 18 anos.