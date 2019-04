Detido no Aeroporto do Porto homem com mandado de detenção europeu

Hoje às 17:28 Facebook

Um cidadão estrangeiro com "mandado de detenção europeu para extradição emitido na Holanda", foi esta sexta-feira detido quando se preparava para embarcar para o Brasil no Aeroporto do Porto, divulgou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF explica que o homem, de 32 anos, se "preparava para embarcar num voo com destino ao Rio de Janeiro", no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto, e foi "identificado no decorrer do controlo de fronteira".

O estrangeiro, detido "na sequência do cumprimento de mandado de detenção europeu, para efeitos de extradição, emitido pela Holanda", vai agora ser presente ao Ministério Público junto do Tribunal da Relação do Porto, acrescenta o SEF.