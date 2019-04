Detido num hotel de Lisboa com cocaina no estômago

Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, num hotel de Lisboa, um homem, de 34 anos, que transportava no estômago o correspondente a 4075 doses de cocaína. Foi levado para o hospital, onde ainda se encontra internado.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, deteve o homem por ser suspeito da prática do crime de tráfico de estupefaciente internacional. O suspeito foi detido quando se encontrava hospedado numa unidade hoteleira de Lisboa e já havia expelido duas bolotas de cocaína do interior do seu organismo.

Após intervenção cirúrgica, foram-lhe retiradas do estômago 62 embalagens de cocaína, correspondentes a 4075 doses. O detido continua internado, sob detenção, no Hospital de São José, onde aguarda a respetiva alta médica.