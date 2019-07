Detido o homem que fugiu à GNR quando ia fumar

JN Hoje às 14:13 Facebook

O cadastrado toxicodependente que fugiu, na semana passada, do posto da GNR de Arcozelo, em Vila Nova de Gaia, onde estava detido para ser levado ao tribunal de Arouca, foi detido esta terça-feira de manhã.

O homem, conhecido como Carlos "de Arouca", tinha sido detido no passado dia 16 pelos militares do posto de Arcozelo pelo furto de um carro em Arouca, de onde é natural. Foi conduzido ao posto, onde foi constituído arguido, e depois levado para o quartel da GNR dos Carvalhos para ser ouvido como suspeito noutros casos de furto.

Depois de regressar ao posto de Arcozelo, o homem pediu aos militares presentes para ir fumar e fugiu.

"No sentido de localizar o fugitivo, foi prontamente iniciada uma operação policial de busca, com recurso a diversos meios e valências policiais do Comando Territorial do Porto. Desta forma, e mediante ações de vigilância e tratamento de informação policial, foi possível localizar e intercetar o suspeito, o qual está sob custódia da Guarda Nacional Republicana", informou a GNR, em comunicado, esta terça-feira.

O detido, conhecido por vários furtos perpetrados tanto em Arouca como em Vila Nova de Gaia, vai ser presente ao Tribunal Judicial de Gaia, na quarta-feira, para primeiro interrogatório judicial.